В Родниковском районе возбудили дело на теплоснабжающую организацию

В Родниковском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Выяснилось, что в мае прошлого года сотрудники теплоснабжающей и управляющей компании в поселке Каминский составили фиктивные акты об опрессовке отопительных систем для 28 зданий, не исполнив при этом никакой работы.