В Родниковском районе возбудили дело на теплоснабжающую организацию

В Родниковском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Выяснилось, что в мае прошлого года сотрудники теплоснабжающей и управляющей компании в поселке Каминский составили фиктивные акты об опрессовке отопительных систем для 28 зданий, не исполнив при этом никакой работы.
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