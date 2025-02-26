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Ивановские новости

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В Родниковском районе возбудили дело на теплоснабжающую организацию

В Родниковском районе возбудили дело на теплоснабжающую организацию

В Родниковском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Выяснилось, что в мае прошлого года сотрудники теплоснабжающей и управляющей компании в поселке Каминский составили фиктивные акты об опрессовке отопительных систем для 28 зданий, не исполнив при этом никакой работы.

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