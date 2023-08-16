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Гвардиола о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43. Правило идет на пользу тем, кто тянет время»

Гвардиола о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43. Правило идет на пользу тем, кто тянет время»

«Манчестер Сити» ранее проиграл матч за Суперкубок Англии, уступив «Арсеналу» по пенальти. Лондонцы сравняли счет на 101-й минуте.

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