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Дмитрий Медведев: С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием

Дмитрий Медведев: С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием

Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Gennadiy Golyaev
Gennadiy Golyaev

Медведев как раз не клоун,если мы будем цацкаца как с украми то получим не только по танкерам,нефтезаводам,заправкам и тд.но и по аэродромам,гражданской авиации и по головам каждого Россиянена.

Профиль пользователя Алик Гумер
Алик Гумер

"Дмитрий Медведев: С террористами переговоров не ведут" - КЛОУН бля .... !                                                                                         Задницы лизал , как глиста , своим импортным хозяевам , когда Грузия  напала на Осетию ! ....                                                   Медведев  своими  действиями  холоп-холуй врага , внедренный диверсант  ,   словами - болтологией   ПИТРИОТ СРАНЫЙ  - прикрывается фантиками !