Дмитрий Медведев: С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием

Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи.
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- Юрий Кот: Украинс...
- Юрий Кот: Украинс...
- Юрий Кот: Украинс...
... ты еще не под нарами, буратино трухлявый?Брысь в вонючий кишлак, ишак по тебе соскучился, ждет такой десерт!!!
Дмитрий Анатольевич!
Хочется Вас ПРОСВЕТИТЬ! -
"Террористов, как Таковых, ЛИКВИДИРУЮТ, как Очень(!) Опасных для Общества Особей!!!"
данунах?
А. В. Суворов." Европеец только тогда становится похож на человека, когда ему хорошо дашь по морде!"
Медведев как раз не клоун,если мы будем цацкаца как с украми то получим не только по танкерам,нефтезаводам,заправкам и тд.но и по аэродромам,гражданской авиации и по головам каждого Россиянена.
"Дмитрий Медведев: С террористами переговоров не ведут" - КЛОУН бля .... ! Задницы лизал , как глиста , своим импортным хозяевам , когда Грузия напала на Осетию ! .... Медведев своими действиями холоп-холуй врага , внедренный диверсант , словами - болтологией ПИТРИОТ СРАНЫЙ - прикрывается фантиками !
Уже сложилась практика борьбы с терроризмом. Когда будет отмашка?