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Мировое обозрение

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Обзор OPPO Find N3: гибкий смартфон с лучшей камерой

Обзор OPPO Find N3: гибкий смартфон с лучшей камерой

Первые складные смартфоны с гибкими экранами появились в 2019 году, и с тех пор они проделали путь от диковинных устройств для богатых гиков до удобных и уже отчасти привычных инструментов для работы и развлечений — правда, тоже для весьма обеспеченных пользователей.

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