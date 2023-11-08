Обзор OPPO Find N3: гибкий смартфон с лучшей камерой

Первые складные смартфоны с гибкими экранами появились в 2019 году, и с тех пор они проделали путь от диковинных устройств для богатых гиков до удобных и уже отчасти привычных инструментов для работы и развлечений — правда, тоже для весьма обеспеченных пользователей.
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