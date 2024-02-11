Помощь на дом: в России расширят перечень изделий для паллиативного ухода

Минздрав готовит изменения в перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых пациенту при оказании паллиативной медицинской помощи на дому.
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