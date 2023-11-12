Волонтёры села Сусанино плетут масксети для бойцов СВО

В селе Сусанино Первомайского района местные жители плетут маскировочные сети для нужд фронта. Максимум в общую Победу В здании местного Дома культуры прямо в коридоре соединены несколько столов, на них разложена рыболовная сеть, которая постепенно, благодаря усилиям односельчан, превращается в средство маскировки для наших воинов.