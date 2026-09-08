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Россиянам объяснили секреты хранения сочного и вкусного шашлыка

Россиянам объяснили секреты хранения сочного и вкусного шашлыка

Даже прожаренное мясо нельзя есть, если оно пролежало два часа в комнате Готовый шашлык является скоропортящимся продуктом, и его безопасность зависит не только от температуры в холодильнике, но и от времени пребывания мяса на улице после приготовления.

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