Центробанк рассказал, почему сейчас опасно снижать ключевую ставку

Снижение ключевой ставки в России в текущей экономической ситуации опасно, потому что в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов, даже если производители и направят дешевые деньги на инвестиции, вырастут издержки, в том числе и на зарплаты.
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