Callas said she was ready to talk to Putin from " maximum positions"

The head of the European Diplomacy, Kaya Kallas, told the Finnish media that she was ready to talk to Russian President Vladimir Putin by phone from " maximum positions".
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