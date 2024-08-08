Врач Королева рассказала, к чему могут привести диеты из Интернета

Это лишние килограммы и проблемы метаболического характера В недавней беседе с “Радио 1” врач Маргарита Королева рассказала, что диета – это не просто тренд и веяние моды, а исключительное медицинское понятие, требующее работы со специалистом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии