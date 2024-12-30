Jeju Air заподозрили в пренебрежении безопасностью после авиакатастрофы в Муане

Авиакомпания Jeju Air могла пренебречь вопросами безопасности ради увеличения прибыли. После авиакатастрофы в Муане этот вопрос изучают официальные лица Южной Кореи, сообщает американский еженедельник The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии