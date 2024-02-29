В России с 27 февраля запретят девятнадцать пищевых добавок Елена ГалицкаяС 27 февраля в России вступает в силу запрет на использование 19 пищевых добавок, включая подсластитель стевию, который ранее в программе «Жить здорово» расхваливала телеведущая Елена Малышева.