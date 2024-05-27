В Алтайском крае построят огромный склад стоимостью 5 млрд рублей

Первую очередь на 35 тысяч квадратных метров введут в эксплуатацию в этом году, а две трети площадей уже законтрактовали Крупный складской комплекс на 90 тысяч квадратных метров построят в Алтайском крае до конца 2026 года.
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