Весенняя быстрая закваска капусты. Хрустит как из бочки, хоть и закрываем в банке

Самый простой способ квасить капусту оказался настоящим кулинарным открытием – минимум усилий, а результат просто восхитительный! Капуста получается хрустящей, как из настоящей бочки, но готовится в обычной банке.
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