Оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок

В четверг официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Габриэль Перес, который управлял телесуфлером президента США Дональда Трампа, был отстранён от своих обязанностей и отправлен в неоплачиваемый отпуск.
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