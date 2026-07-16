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Аргументы и Факты

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Оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок

Оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок

В четверг официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Габриэль Перес, который управлял телесуфлером президента США Дональда Трампа, был отстранён от своих обязанностей и отправлен в неоплачиваемый отпуск.

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