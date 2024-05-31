Иск на 100 млн рублей: экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич в суде отстаивает свою честь и деловую репутацию

15 мая адвокат экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Игорь Трунов, сообщил, что к авторам шоу «Малахов» и телеканалу «Россия 1» подан иск о защите чести и деловой репутации истца на 100 млн рублей, передает Ura.