11 июля 2026 года Евгений Плющенко объяснил, почему его 13-летний сын Александр («Гном Гномыч») теперь будет выступать за сборную Азербайджана, а не России.
Патриотический бизнес по-плющенковски
Комментарии
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Наталия
Бедный ребенок, ставший заложником амбиций родителей, прежде всего, бизнес- матери, сделавшей из него долговременную инвестицию.
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1 м.
Андрей Васильченко
"Снежная Королева" - частный проект. Государство не обязано вкладывать безвозвратно деньги в такие шоу. Ведь и прибыль от шоу Плющ явно не намерен делить с государством. Пусть Алиев спонсирует, если захочет. Но только проект должен называться "Бакинская Королева"!
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4 н.
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