Патриотический бизнес по-плющенковски

Андрей Васильченко

"Снежная Королева" - частный проект. Государство не обязано вкладывать безвозвратно деньги в такие шоу. Ведь и прибыль от шоу Плющ явно не намерен делить с государством. Пусть Алиев спонсирует, если захочет. Но только проект должен называться "Бакинская Королева"!