Умер актер, режиссер и ведущий Алексей Веселкин

Ушел из жизни заслуженный артист России, режиссер и телеведущий Алексей Веселкин. О смерти Алексея Веселкина сообщили в четверг, 27 марта, в пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).
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