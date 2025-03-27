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Умер актер, режиссер и ведущий Алексей Веселкин

Умер актер, режиссер и ведущий Алексей Веселкин

Ушел из жизни заслуженный артист России, режиссер и телеведущий Алексей Веселкин. О смерти Алексея Веселкина сообщили в четверг, 27 марта, в пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).

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