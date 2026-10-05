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ИА Регнум

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Путин: Россия продолжит создавать условия для развития мастерства учителей

Россия будет и дальше создавать условия для развития мастерства учителей. Об этом 5 октября заявил президент Владимир Путин.

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