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Царьград

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Федор Щукин объявил о старте программы "Команда Дагестана"

Федор Щукин объявил о старте программы "Команда Дагестана"

Федор Щукин, временно исполняющий обязанности главы Дагестана, запустил программу "Команда Дагестана" 24 июля.

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