История и археология: Почему «Джоконда» — самая дорогая картина мира, и как ее пытались украсть

История создания «Джоконды» увлекает многих любителей искусства и истории. Названная также «Мона Лиза», эта картина является одним из самых известных произведений итальянского художника Леонардо да Винчи.
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