"Саммит мира" посыпался после отказа Байдена ехать: Кто ещё отменился и чего ждёт Киев?

Всё больше лидеров стран мира отказываются посещать так называемый саммит мира Владимира Зеленского. Массово ответы "нет" посыпались после того, как Джо Байден решил, что его участие будет лишним, и отправил вместо себя вице-премьера.
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