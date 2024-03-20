Буквально пару часов назад ТАСС вышел с мини-интервью главы СВР Нарышкина, где он выдал, если уж не сенсацию, то очень громкую новость – французы готовят 2000 человек, чтобы завести их к небратьям.
Гром среди ясного неба! Французы наготове или уже даже перешли границу?
Комментарии
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Балу -
Макрончику надо разъяснить - а можно и показать - где у нас наполеонов держат...)))
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16 час.
ШН
Шеин Никита
Животное!
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16 час.
Кошмар
Росгвардия недавно отправила Макрону набор оловянных солдатиков... https://dzen.ru/a/ZfiCetkB215Jzgsp Чтобы он не скучал. А на карте играть интересней, чем на голом столе. Вот и рисуют Макрону карты...😀
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15 час.
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