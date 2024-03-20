Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гоша Веверсис
    предателей лишать гражданства.Поехал на олимпиаду в качестве "никто" ивернулся вкачестве "никто".Чел мира ,ни стыда н...Нейтралам из Росс...
  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    Хотят пусть размазывают плевки. Они ни кто и зовут их ни как. Но принимать унижения они будут за свой счёт.Нейтралам из Росс...
  • Галина
    Кто сказал что это Олимпиада?... Давно уже ее нет от слова совсем.. Там одни розовые, голубые, трансгендоры и вся шуш...Нейтралам из Росс...

Гром среди ясного неба! Французы наготове или уже даже перешли границу?

Гром среди ясного неба! Французы наготове или уже даже перешли границу?

Буквально пару часов назад ТАСС вышел с мини-интервью главы СВР Нарышкина, где он выдал, если уж не сенсацию, то очень громкую новость – французы готовят 2000 человек, чтобы завести их к небратьям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Макрончику надо разъяснить - а можно и показать - где у нас наполеонов держат...)))
Ответить
16 час.
ШН
Шеин Никита
Животное!
Ответить
16 час.
Кошмар
Росгвардия недавно отправила Макрону набор оловянных солдатиков...  https://dzen.ru/a/ZfiCetkB215Jzgsp    Чтобы он не скучал. А на карте играть интересней, чем на голом столе. Вот и рисуют Макрону карты...😀
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору