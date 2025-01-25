Психотерапевт Игнатьева: у человека в депрессии нет удовольствия от любимых дел

Мы все хотя бы раз в жизни просыпались с плохим настроением, чувствовали себя обессиленными или беспомощными, но у кого-то ситуация серьезнее — неудачных дней становится слишком много, а счастливых моментов и приятных эмоций — наоборот.
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