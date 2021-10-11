Карельские Вести

110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Жадность этих самых туристических операторов самое основное обьяснение.Россиянам объясни...
  • Сергей Дмитриев
    Для таких путешествий предлагаю обзавестись великом AUTOBIKE, даже если придётся заказать ...в Австралии.Парень из Карелии...
  • галина
    Этого и следовало ожидать. До выборов они много чего оюещали, но обещать не значит жениться. Оманули как всегда.Россияне вспомнил...

Цукатики! Арбузные — Тыквенные — Кабачковые. К чаю и кофе и для украшения.

Напоминание о лете и тепле — ароматные цукаты из арбуза, тыквы и даже из кабачка. Сладкие и упругие, ими можно украсить торт или маффины, добавить в выпечку или творог, смешать с орешками и сухофруктами и взять такой перекус в дорогу или на работу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх