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Трамп не может поверить, что Байден будет баллотироваться на пост президента

Трамп не может поверить, что Байден будет баллотироваться на пост президента

Экс-президент США Дональд Трамп считает нынешнего главу американского государства Джо Байдена мошенником, негодяем и "плохим парнем", по его словам, сложно поверить в то, что Байден снова будет баллотироваться на пост президента США на фоне снижения его когнитивных способностей.

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