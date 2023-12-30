Трамп не может поверить, что Байден будет баллотироваться на пост президента

Экс-президент США Дональд Трамп считает нынешнего главу американского государства Джо Байдена мошенником, негодяем и "плохим парнем", по его словам, сложно поверить в то, что Байден снова будет баллотироваться на пост президента США на фоне снижения его когнитивных способностей.