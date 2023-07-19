Митрович отказывается играть за «Фулхэм». Форвард считает, что за него требуют слишком много – 52 млн фунтов

Как передает Sky Sports, нападающий заявил родственникам, что больше никогда не выйдет на поле в футболке лондонской команды из-за того, что она требует за него 52 млн фунтов, и такая цена отпугнет все заинтересованные клубы.
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