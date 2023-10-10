В европейской столице хотят запретить доступ машин на бензине в центре города

Власти шведской столицы намерены запретить с 2025 года доступ автомобилям, работающим на бензиновых и дизельных двигателях, в определенные районы города, пытаясь снизить уровень загрязнения, сообщает Bloomberg.
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