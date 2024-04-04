Нутрициолог Ибрагимов назвал доступный продукт, снижающий уровень холестерина

Нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов подчеркнул, что яблоки являются ценным источником питательных веществ, таких как пектин и растворимая клетчатка, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови.
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