Белые одежды в черной истории США. История Ку-клукс-клана

История ненависти в Америке, именно ненависти, ненависти дикой, иррациональной и убийственной, которая на протяжении всей американской истории приводила одних людей к крайностям насилия по отношению к людям другим, из-за их расы, национальности, вероисповедания или образа жизни.
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