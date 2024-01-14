Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Англосаксы боятся наступления российской армии

Англосаксы боятся наступления российской армии

Приезд в Киев высоких гостей из Великобритании и Франции, возможно, вызвано их опасением российского наступления (может, не 15 января, но в скором времени).

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Комментарии
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Betahon
Есть существенная поправка: англо-саксы &quot;боялись, боятся и будут бояться всегда&quot; Красную армию, до тех пор пока их поганый остров со всем дерьмом не ПОСЕЙДОНится!
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19 час.
НП
Наталья Павлова
А эти приехальщики в Киев уже прямо за себя боятся? А надо бы им за поставку бандеровцам вооружения что-нибудь эдакое заслать... Хотя бы бочку с дерьмом свинячим прямо в центр их столиц, чтоб поняли, что не так уж они неуязвимы.
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13 час.

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