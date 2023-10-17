В Приморье установили погибших в ДТП на китайском туристическом автобусе

В результате автомобильной аварии в Приморском крае погибли две женщины, их личности установили.По данным УМВД региона, ДТП с участием туристического автобуса случилось 16 октября на 73 км автодороги «Раздольное - Хасан» в 7 км от поселка Барабаш.