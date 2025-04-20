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Пасха на передовой: десантники группы "Днепр" испекли и освятили куличи

Пасха на передовой: десантники группы "Днепр" испекли и освятили куличи

Военные из Новороссийска и Ульяновска, входящие в группировку "Днепр", отметили Пасху в зоне СВО. Пекари ВДВ приготовили и освятили пасхальные куличи, которые вскоре доставят на передовые позиции, поддерживая боевой дух солдат.

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