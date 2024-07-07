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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ААТ ´Агракамбінат Бабруйскі´: жніво набірае абароты.

ААТ ´Агракамбінат Бабруйскі´: жніво набірае абароты.

ААТ ´Агракамбінат Бабруйскі´ першым у раёне прыступіў да ўборкі хлябоў. У гэтую кампанію сельгаспрадпрыемству неабходна ўбраць (з грэчкай) 3100 гектараў збажыны і зернебабовых, у тым ліку азімага ячменю 1080 га, трыцікале 800 га, азімага жыта 250 га, зернебабовых 50 га.

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