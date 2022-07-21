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Британия вводит санкции на импорт угля и нефти из России

Британия вводит санкции на импорт угля и нефти из России

Великобритания вводит новые санкции против России, в том числе на импорт российского угля и нефти. 5 июля Великобритания ввела санкции еще против двух россиян "за участие в распространении дезинформации и продвижении действий РФ на Украине".

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