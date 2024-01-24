Какой святой посвящен церковный праздник 25 января, его традиции Татьяна ГончарВ Православной Церкви и среди людей каждый год 25 января, в 2024 году это будет четверг, отмечается важный религиозный праздник, посвященный святой Татьяне Римской, раннехристианской мученице.