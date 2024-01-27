Блогер Дмитрий Потапенко стал иноагентом

По данным Минюста, он сотрудничал с иностранными агентами и распространял недостоверные сведения о российских властях Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов блогера и бизнесмена Дмитрия Потапенко, сообщается на сайте ведомства.
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