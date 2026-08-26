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Аргументы и Факты

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Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады WB

Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады WB

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки маркетплейса Wildberries и предпринимателей, пострадавших в результате атак со стороны Украины, сообщили в пресс-службе российского правительства.

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