Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады WB

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки маркетплейса Wildberries и предпринимателей, пострадавших в результате атак со стороны Украины, сообщили в пресс-службе российского правительства.
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