«Калашников» рассказал о применении дронов «КУБ»

Дроны-камикадзе «КУБ», которые активно применяют в ходе специальной военной операции, уничтожают различные цели, включая личный состав и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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