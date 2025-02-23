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«Калашников» рассказал о применении дронов «КУБ»

«Калашников» рассказал о применении дронов «КУБ»

Дроны-камикадзе «КУБ», которые активно применяют в ходе специальной военной операции, уничтожают различные цели, включая личный состав и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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