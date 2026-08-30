Соединенные Штаты Америки: Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки в квартале 100 на Восточной 37-й улице в Чикаго, штат Иллинойс, поздно вечером 29 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым