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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки в...

Соединенные Штаты Америки: Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки в квартале 100 на Восточной 37-й улице в Чикаго, штат Иллинойс, поздно вечером 29 августа.

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