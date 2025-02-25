Анкара и Москва замахнулись на 100 млрд долларов. Турция активно развивает логистическую инфраструктуру и железные дороги

Абдулкадир Уралоглу, министр транспорта и инфраструктуры Турции, в середине минувшего января объявил о вступлении в завершающую стадию строительства логистического центра Богазкёпрю в крупном промышленном городе Кайсери и грузового центра Андавал в Нигде.
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