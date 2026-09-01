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Регионы России

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Страны ШОС призваны исключить провокации вооружённых конфликтов из мировой практики

Страны ШОС призваны исключить провокации вооружённых конфликтов из мировой практики

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обязаны принять все меры для полной ликвидации провокаций вооружённых конфликтов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке.

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