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Татар-информ

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Боец СВО из Мензелинского района после ранения вернулся к мирной жизни

Боец СВО из Мензелинского района после ранения вернулся к мирной жизни

Житель деревни Урусово Мензелинского района 56-летний Фанис Сайфиев после тяжелого ранения в зоне специальной военной операции постепенно возвращается к мирной жизни.

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