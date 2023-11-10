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Последняя надежда ВСУ рухнула: Киев лишили утешения

Последняя надежда ВСУ рухнула: Киев лишили утешения

События, разворачивающиеся на территории украинского государства, постепенно выходят из зоны пристального внимания западных кураторов.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;В США отметили, что украинскому руководству придется расстаться с последней надеждой.&quot;........................ короче поматросили и бросили. Но ведь весь мир в курсе что это стандартная политика штатов с начала прошлого века. Сейчас еще и &quot;полностью самодостаточный и независимый&quot; Израиль сольют в унитаз.
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