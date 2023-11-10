Последняя надежда ВСУ рухнула: Киев лишили утешения

Дмитрий Гурин

"В США отметили, что украинскому руководству придется расстаться с последней надеждой."........................ короче поматросили и бросили. Но ведь весь мир в курсе что это стандартная политика штатов с начала прошлого века. Сейчас еще и "полностью самодостаточный и независимый" Израиль сольют в унитаз.