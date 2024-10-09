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Путин спросил, кто сшил "костюмчик" губернатору Нижегородской области

Путин спросил, кто сшил "костюмчик" губернатору Нижегородской области

Президент Владимир Путин задал неожиданный вопрос нижегородскому губернатору о стране-производителе его делового костюма.

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