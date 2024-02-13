«Одноклассники»: Последний звоночек

Очередной продукт совместного творчества Денниса Дугана и Адама Сэндлера Пятеро друзей — Ленни (Адам Сэндлер), Эрик (Кевин Джеймс), Курт (Крис Рок), Маркус (Дэвид Спейд) и Роб (Роб Шнайдер) — после победы на школьном чемпионате по баскетболу пообещали своему тренеру, что всю последующую жизнь будут только побеждать.