«Одноклассники»: Последний звоночек

Очередной продукт совместного творчества Денниса Дугана и Адама Сэндлера Пятеро друзей — Ленни (Адам Сэндлер), Эрик (Кевин Джеймс), Курт (Крис Рок), Маркус (Дэвид Спейд) и Роб (Роб Шнайдер) — после победы на школьном чемпионате по баскетболу пообещали своему тренеру, что всю последующую жизнь будут только побеждать.
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