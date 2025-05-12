Медведчук заявил о раздражении Запада из-за парада Победы

Проведение парада Победы 9 мая в Москве вызвало раздражение у стран Запада. Об этом заявил бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте организации.