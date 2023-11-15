И еще про ФридманаБегал целый день по делам и думал мысль, решил выразить: а как так, бедный товарищ Михаил Фридман, а прошлом беглый олигарх, пожертвовал на нужды ВСУ 200.
И еще про Фридмана
Комментарии
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Аршак Меликджанян
все равны, но есть ровнее.
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17 час.
АР
Александр Ракитин
У этого кривляющегося жида нужно национализировать все его активы в России а самого отправить на лесозаготовки в Якутию.
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17 час.
n
nyha
паяльник в жопу(жиду) ...и забрать оставшееся...
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17 час.
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