Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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И еще про Фридмана

И еще про Фридмана

И еще про ФридманаБегал целый день по делам и думал мысль, решил выразить: а как так, бедный товарищ Михаил Фридман, а прошлом беглый олигарх, пожертвовал на нужды ВСУ 200.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
все равны, но есть ровнее.
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17 час.
АР
Александр Ракитин
У этого кривляющегося жида нужно национализировать все его активы в России а самого отправить на лесозаготовки в Якутию.
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17 час.
n
nyha
паяльник в жопу(жиду) ...и забрать оставшееся...
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17 час.

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