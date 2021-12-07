Business FM

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Как бороться с телефонными мошенниками? Банки готовят свои предложения

Как бороться с телефонными мошенниками? Банки готовят свои предложения

Изобретательность аферистов вызывает на рынке очень серьезную тревогу особенно на фоне слабой, как считают банкиры, активности Центробанка в борьбе с киберпреступникамиЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников.

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