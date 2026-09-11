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Страшная атака, горит Озон! Удар по логистическому центру в Саратове, по всей области доставки не будет

Страшная атака, горит Озон! Удар по логистическому центру в Саратове, по всей области доставки не будет

Сотрудники центра были оперативно эвакуированы в безопасные места, по предварительной информации, пострадавших нет.

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